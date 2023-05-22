Главная Видео Синан Оган - мистер пять процентов Опубликовано: 15:40, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK) Кто же победит на выборах в Турции? Кто такой Синан Оган? И причем здесь Азербайджан? Читайте нас в Дзен Новости Google News 595 просмотров Видео Новости России Новости Турции Новости политики Синан Оган выборы Реджеп Тайип Эрдоган Кылычдароглу Анкара Турция новости главное политика мировая политика Камран Гасанов KamranLeaks Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 16:12, 22 мая В США напали на Турецкий дом 16:00, 22 мая В Кабардино-Балкарии финансово поддержат производителей зерна 15:55, 22 мая Вывозить рубли разрешат банкам Казахстана 14:51, 22 мая Капитан "Ахмата" намерен остаться в команде 14:30, 22 мая Армения: открыта морская альтернатива Верхнему Ларсу 13:40, 22 мая В Иране ждут Набиуллину завтра 13:28, 22 мая Никол Пашинян: Армения признает Карабах частью Азербайджана 12:58, 22 мая Правящая партия Грузии начала готовиться к выборам 12:53, 22 мая Юг России и Северный Кавказ будет заливать до конца недели 12:50, 22 мая Заместителем Лаврова стал Бутин Все новости Видео Синан Оган - мистер пять процентов Камран Гасанов: Азербайджан и Армения пошагово идут к решению конфликта Азербайджан хочет мира, а Армения?.. - Фарид Шафиев Зерновая сделка нужна и России, и Турции - Марков Инфоповод. Выборы в Турции. Саммит G7. Зерновая сделка. Евровидение 2023 На ВДНХ открылась выставка, посвящённая столетию Гейдара Алиева