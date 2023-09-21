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Шевченко о конце проекта «Карабах»: Путин «выпустил воздух» из армянского лобби

20 сентября главари сепаратистов в Ханкенди приняли решение о сдаче в результате проведения антитеррористической операции ВС Азербайджана.

Они согласились на полное разоружение остатков ВС Армении и армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана и вывод всей незаконно находящейся а республике военной техники. Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко в рамках специального проекта «Точка кипения» обсудили последствия этого события для региона, а также его влияние на ключевые геополитические процессы. 

 

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