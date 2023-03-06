Пурим 2024 отпраздновали в Москве

Праздничный вечер к Пуриму 2024 устроил в Москве Российский еврейский конгресс. Было сыграно представление пуримшпиль, гости веселились на маскараде, танцевали и угощались традиционными пирожками уши Амана.

В Москве в Мемориальной синагоге на Поклонной горе Российский еврейский конгресс провёл благотворительный праздничный вечер, посвященный Пуриму 2024. Пурим отмечается в память о спасении еврейского народа. Много лет назад советник царя Персии Ахашвероша (то есть Артаксеркса) Аман попросил его разрешить любому в определенный день убивать евреев. Положение спасла жена Ахашвероша и племянница мудреца Мордехая, Эстер: она устроила пир, на котором уговорила мужа отменить предыдущий указ.

В Пурим принято веселиться, обмениваться подарками, помогать бедным, накрывать богатый стол, устраивать карнавал и танцы. Также проводится специальное праздничное представление – пуримшпиль.