Вестник Кавказа

Пурим 2024 отпраздновали в Москве

Праздничный вечер к Пуриму 2024 устроил в Москве Российский еврейский конгресс. Было сыграно представление пуримшпиль, гости веселились на маскараде, танцевали и угощались традиционными пирожками уши Амана.

В Москве в Мемориальной синагоге на Поклонной горе Российский еврейский конгресс провёл благотворительный праздничный вечер, посвященный Пуриму 2024.  Пурим отмечается в память о спасении еврейского народа. Много лет назад советник царя Персии Ахашвероша (то есть Артаксеркса) Аман попросил его разрешить любому в определенный день убивать евреев. Положение спасла жена Ахашвероша и племянница мудреца Мордехая, Эстер: она устроила пир, на котором уговорила мужа отменить предыдущий указ.

В Пурим принято веселиться, обмениваться подарками, помогать бедным, накрывать богатый стол, устраивать карнавал и танцы. Также проводится специальное праздничное представление – пуримшпиль.

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