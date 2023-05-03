Главная Видео Может ли Вашингтон стать посредником между Ереваном и Баку? Опубликовано: 16:48, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK) В эти дни в Вашингтоне идут переговоры МИД Армении и Азербайджана. Удастся ли Вашингтону ускорить армяно-азербайджанское урегулирование? Читайте нас в Дзен Новости Google News 705 просмотров Видео Новости Азербайджана Новости России Новости Армении Новости политики Новости Экономики Ильхам Алиев Никол Пашинян Энтони Блинкен Арарат Мирзоян Джейхун Байрамов Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 18:10, 3 мая Самолет экстренно сел в Сочи из-за неполадок 17:39, 3 мая Иран и Сирия продлили стратегическое партнерство 17:32, 3 мая Житель Махачкалы погиб на Тарки-Тау 16:56, 3 мая Нурмагомедов может вернуться к тренерской работе 16:55, 3 мая Лайнеры "Азимута" в июне свяжут Пензу и Сочи 16:22, 3 мая Генсек ООН признался в приверженности к продлению зерновой сделки 16:12, 3 мая Строительство новой взлетно-посадочной полосы в махачкалинском аэропорту начнется до конца года 15:30, 3 мая Дагестан может стать туристической Меккой для россиян 15:15, 3 мая Инновационные овцы впечатлили Мишустина в КЧР 14:59, 3 мая КСИР Ирана задержал еще один танкер с нефтью Все новости Видео Может ли Вашингтон стать посредником между Ереваном и Баку? Кедми: Азербайджан не обязан следовать интересам Ирана Яков Кедми - о Турции, Иране и Ближнем Востоке 100-летие Зарифы Алиевой отметили в Москве Максим Шевченко: что будет, если Эрдоган умрет? Яков Кедми: в США не президент управляет государством