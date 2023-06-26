Международная реакция на мятеж Пригожина

Опубликовано: 19:21, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой седьмого выпуска программы стала международная реакция на попытку вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" и его главаря Евгения Пригожина в России, а также потуги президента Фрации Эммануэля Макрона придать своей стране утраченную серьезную значимость в системе международных отношений.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе