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Марк Горин: «Азербайджан и Израиль всегда тяготели друг к другу»

30 мая президент Израиля прилетел в Азербайджан.

В рамках двухдневной программы визита Ицхак Герцог встретился с руководством Азербайджанской Республики. Многие эксперты уже назвали это событие историческим. Ведущий нашей постоянной рубрики «Точка кипения», журналист, историк Эльмар Гусейнов решил узнать у Марка Горина, главного редактора телеканала «Авив», как этот шаг отразится на азербайджано-израильском взаимодействии. Также участники выпуска обсудили переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и то, как в Израиле отнеслись к этому событию. 

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