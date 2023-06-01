Марк Горин: «Азербайджан и Израиль всегда тяготели друг к другу»

Опубликовано: 17:29, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

30 мая президент Израиля прилетел в Азербайджан.

В рамках двухдневной программы визита Ицхак Герцог встретился с руководством Азербайджанской Республики. Многие эксперты уже назвали это событие историческим. Ведущий нашей постоянной рубрики «Точка кипения», журналист, историк Эльмар Гусейнов решил узнать у Марка Горина, главного редактора телеканала «Авив», как этот шаг отразится на азербайджано-израильском взаимодействии. Также участники выпуска обсудили переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и то, как в Израиле отнеслись к этому событию.