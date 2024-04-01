Максим Шевченко. Иран. Турция. Россия. Транспортные коридоры на Южном Кавказе

«Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». Историк, журналист Эльмар Гусейнов и постоянный гость политик Максим Шевченко обсуждают проблемы современности через призму истории.
Тема сегодняшнего выпуска — транспортные коридоры, которые связывают Россию с миром. В условиях нынешней геополитической ситуации этот вопрос приобретает особенную актуальность. Почему Иран противится созданию «Север-Юга», на что никогда не пойдет Азербайджан, где сталкиваются интересы России и Турции — обсудили Максим Шевченко и Эльмар Гусейнов.