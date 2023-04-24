Лачинский коридор теперь под контролем Азербайджана

Опубликовано: 13:32, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог Камран Гасанов в прямом эфире передачи "Формула смысла" поговорили об установке азербайджанского КПП на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге. Участники беседы сошлись во мнении, что это событие скажется на послевоенных процессах.

Гость передачи “Формула Смысла” Камран Гасанов в беседе с ведущим Гией Саралидзе акцентировал внимание на первоочередности задачи делимитации границы Азербайджана и Армении. "Основной камень преткновения – это установление общей границы. По-прежнему есть претензии, но, когда армянская сторона заявляет, что Азербайджан якобы занял ряд армянских территорий, то по советским картам видно, что районы, о которых идет речь, находились в составе Азербайджанской ССР.