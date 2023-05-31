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"Краски мира". В Москве открылась выставка творческих работ дипломатов

Масштабная выставка творческих работ руководителей и сотрудников иностранных дипломатических миссий "Краски мира" открылась в Москве. Здесь представлено 150 художественных произведений из 16 посольств.

В Москве открылась выставка творческих работ руководителей и сотрудников дипломатических миссий из Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Экспозиция под названием "Краски мира" демонстрирует богатое жанровое разнообразие, включающее живопись, графику и арт-объекты. Выставку организовали Московский музей современного искусства и Департамент государственного протокола МИД России по инициативе дуайена дипломатического корпуса в Москве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики Полада Бюльбюль оглы.

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