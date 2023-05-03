Кедми: Азербайджан не обязан следовать интересам Ирана

Опубликовано: 13:14, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Яков Кедми рассказал о кризисе в азербайджано-иранских отношениях и о роли Зангезурского коридора. Свое мнение о процессах на Южном Кавказе он озвучил в программе "Окна" с Фархадом Ибрагимовым.

Ситуацию на Южном Кавказе, включая кризис в отношениях Азербайджана и Ирана, а также проект Зангезурского коридора, обсудили в программе "Окна" ее ведущий, политолог Фархад Ибрагимов и общественный деятель, экс-руководитель Израильской спецслежбы Натив Яков Кедми.

Ранее эксперт поведал о неминуемом крахе доллара и о предвыборных раскладах в Турции.

"Окна" - это авторский проект "Вестника Кавказа", в котором участвуют ведущие эксперты и специалисты в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики.