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Каспийский медиафорум - 2023

В Астрахани прошёл VIII Каспийский медиафорум с участием представителей всех стран Каспийской пятерки - Ирана, Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана, а также Узбекистана, Белоруссии и Киргизии.

В Астраханский государственный театр оперы и балета, ставший основной площадкой масштабного медийного события, приехали журналисты, представители органов государственной власти, эксперты, учёные и политологи, лидеры общественных организаций России и других прикаспийских стран. 

В этом году тема медиафорума – «Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов». Главной целью мероприятия является развитие гуманитарного и социально-экономического сотрудничества стран Каспийского региона. Для участников медиафорума была подготовлена насыщенная образовательная программа. 

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