Каспийский медиафорум - 2023

Опубликовано: 14:54, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В Астрахани прошёл VIII Каспийский медиафорум с участием представителей всех стран Каспийской пятерки - Ирана, Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана, а также Узбекистана, Белоруссии и Киргизии.

В Астраханский государственный театр оперы и балета, ставший основной площадкой масштабного медийного события, приехали журналисты, представители органов государственной власти, эксперты, учёные и политологи, лидеры общественных организаций России и других прикаспийских стран.

В этом году тема медиафорума – «Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов». Главной целью мероприятия является развитие гуманитарного и социально-экономического сотрудничества стран Каспийского региона. Для участников медиафорума была подготовлена насыщенная образовательная программа.