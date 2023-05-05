Камран Гасанов: "Встреча Баку и Еревана в Москве назрела"

Опубликовано: 17:34, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Накануне в США завершились четырехдневные переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна при участии госсекретаря Энтони Блинкена. На канале "Соловьев Live" политолог Камран Гасанов рассказал об итогах и последствиях этих переговоров.

В эфире передачи "Формулы смысла" на канале "Соловьев Live" телерадиоведущий Гия Саралидзе обсудил с политологом Камраном Гасановым итоги четырехдневных встреч глав МИД Азербайджана и Армении в США, которые прошли при посредничестве госсекретаря Энтони Блинкена. Встреча началась спустя всего несколько дней после сообщения МИД России, что Ереван дал наконец согласие на встречу Арарата Мирзояна с Джейхуном Байрамовым – однако состоялась она не в Москве, а в Вашингтоне. В эти же дни премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Чехию, где объявил, что мирный договор с Азербайджаном пока не может быть подписан, по традиции обвинив Баку в том, чем занимается Ереван, в данном случае в территориальных претензиях.