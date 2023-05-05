Опубликовано: 9:46, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане не рассматривают сценария распада России и поддерживают ее территориальную целостность. Об этом президент Ильхам Алиев заявил на четвертой международной конференций "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, в Шуше.

Ильхам Алиев выразил мнение, что распад любой страны, особенно соседней, представляет потенциальную угрозу для любого государства. По его словам, контакты Баку с северокавказскими республиками играют большую роль в поддержании российско-азербайджанских связей:

Наши отношения основываются на общей истории и братстве. Как южнокавказская страна Азербайджан и во времена Советского Союза, и во времена царской России поддерживал самые близкие отношения с народами Северного Кавказа. Кавказ – единый организм, который нельзя разделить на части.