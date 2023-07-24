ГЛАВНОЕ: Москву атаковали беспилотники

Опубликовано: 16:54, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой десятого выпуска программы стала атака украинских беспилотников на Москву. В небе над российской столицей прогремели взрывы, о чем сообщили жители Юго-Западного и Южного административных округов. К счастью, пострадавших и погибших нет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений нет. Все оперативные службы сработали на месте. В нашей программе мы обсудили возможные последствия атаки беспилотников ВСУ на Россию и реакцию Запада.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе