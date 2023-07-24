РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

#ГЛАВНОЕ: Москву атаковали беспилотники

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой десятого выпуска программы стала атака украинских беспилотников на Москву. В небе над российской столицей прогремели взрывы, о чем сообщили жители Юго-Западного и Южного административных округов. К счастью, пострадавших и погибших нет. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений нет. Все оперативные службы сработали на месте. В нашей программе мы обсудили возможные последствия атаки беспилотников ВСУ на Россию и реакцию Запада.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе 

Читайте нас в Дзен Новости Google News
530 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version