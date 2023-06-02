Гия Саралидзе и Фархад Ибрагимов: Азербайджан и Армения. Разблокирование коммуникаций близко или нет?

Опубликовано: 17:39, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в прямом эфире передачи "Формулы смысла" на канале "Соловьев Live" обсудили возможные итоги встречи рабочей группы России, Азербайджана и Армении.

В Москве открылась трехсторонняя встреча рабочей группы России, Азербайджана и Армении. В работе по вопросам региональных коммуникаций принимают участие замглавы российского правительства Алексей Оверчук, зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев и армянский вице-премьер Мгер Григорян. Телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в прямом эфире передачи "Формулы смысла" на канале "Соловьев Live" обсудили возможные итоги встречи вице-премьеров России, Армении, Азербайджана по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.