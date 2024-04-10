Франция. Индия. НАТО. Армения развязывает новую войну?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым продолжающиеся обстрелы азербайджанских позиций армянскими военными, возможность нового конфликта на Южном Кавказе, интересы третьих стран в регионе и противоречивые высказывания Никола Пашиняна