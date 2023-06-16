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Что Эрдоган хочет сказать Путину?

В Турции ждут Владимира Путина.

О чем с ним хотели бы поговорить в Анкаре, может ли Эрдоган что-то предложить новое по Украине

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