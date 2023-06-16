Главная Видео Что Эрдоган хочет сказать Путину? Опубликовано: 16:34, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK) В Турции ждут Владимира Путина. О чем с ним хотели бы поговорить в Анкаре, может ли Эрдоган что-то предложить новое по Украине Читайте нас в Дзен Новости Google News 730 просмотров Видео Новости мира Новости России Новости Турции Новости политики новости главное политика мировая политика Камран Гасанов Kamranleaks Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 17:32, 16 июн Северный Кавказ откроют для иранских туристов 16:58, 16 июн КСИР ликвидировал в Иране террористическую группу 16:46, 16 июн Грузоперевозки по МТК "Север-ЮГ" вырастут в два раза к 2025 году 15:59, 16 июн В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения 15:56, 16 июн Решетников рассказал о соглашении по восстановлению аэропорта в Абхазии 15:44, 16 июн СМИ: Иран готовит освобождение американских шпионов 15:09, 16 июн Даты визитов Путина в Турцию и Китай пока не назначены 14:50, 16 июн В Кабардино-Балкарии произвели ремонт самой высокой подстанции России 14:37, 16 июн Море в Абхазии прошло проверку – где самые чистые пляжи? 14:36, 16 июн Юный дагестанец совершил геройский поступок Все новости Видео Что Эрдоган хочет сказать Путину? Иран обзавелся новым видом оружия - как это изменит баланс сил в регионе? Инфоповод. Азербайджан и Армения. Эрдоган в Баку. Пожары в Казахстане. Новые чемпионы ЛЧ, НХЛ, НБА Европа ищет диалога с Путиным Вызывающее поведение Армении по вопросу Зангезурского коридора Шевченко: Эрдоган может поставить Европу на колени