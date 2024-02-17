Бессонница пройдёт за неделю! Как начать высыпаться? Сомнолог Роман Бузунов

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске сомнолог, профессор Роман Бузунов @Buzunov расскажет о самом современном и эффективном методе лечения бессонницы. Как наладить режим, чтобы засыпать без проблем и просыпаться без будильника? Какой инструмент работает лучше снотворных? Как подготовиться ко сну и кому поможет справиться с бессонницей белый шум?