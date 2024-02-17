Вестник Кавказа

Бессонница пройдёт за неделю! Как начать высыпаться? Сомнолог Роман Бузунов

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске сомнолог, профессор Роман Бузунов @Buzunov расскажет о самом современном и эффективном методе лечения бессонницы. Как наладить режим, чтобы засыпать без проблем и просыпаться без будильника? Какой инструмент работает лучше снотворных? Как подготовиться ко сну и кому поможет справиться с бессонницей белый шум?

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
840 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Депрессия, тревога и антидепрессанты! Что нужно знать? Василий Шуров

Депрессия, тревога и антидепрессанты! Что нужно знать? Василий Шуров

3 упражнения от инфаркта. Сергей Бубновский. На здоровье!

3 упражнения от инфаркта. Сергей Бубновский. На здоровье!

ТОП - 3 правила и забудешь о болезнях! Профессор Продеус. На здоровье!

ТОП - 3 правила и забудешь о болезнях! Профессор Продеус. На здоровье!

Врач назвала продукты с витамином D для зимнего рациона

Врач назвала продукты с витамином D для зимнего рациона

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы