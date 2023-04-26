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Алексей Наумов: Войны между Азербайджаном и Ираном никогда не будет!

Текущая ситуация в мировой политике и международных отношений стремительно меняется. Противостояние между Россией и США, неизвестных исход предстоящих президентских выборов в Турции, нормализация взаимоотношений между Ираном и Саудовской Аравией благодаря китайскому фактору, продолжающееся решение постконфликтных вопросов между Азербайджаном и Арменией.

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики. Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов. 

Гость этого выпуска программы: эксперт Российского совета по международным делам, американист Алексей Наумов

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