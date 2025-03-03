Вестник Кавказа

3 ГЛАВНЫХ МИФА О ЛИМФЕ, В КОТОРЫЕ ВЫ ВЕРИТЕ: Вся правда от Владимира Ивашкова

Существуют ли симптомы «загрязнённой» лимфатической системы? Почему лимфа не «застаивается», и зачем нам вообще лимфолог?

В этом выпуске цикла «Генеральная чистка организма» мы вместе с врачом-лимфологом и онкологом Владимиром Ивашковым https://www.youtube.com/@dr.ivashkov разбираем, как на самом деле устроена лимфатическая система и почему все популярные методы её «очищения» — это сплошной миф.

Вы узнаете:

– Почему у лимфы нет «грязи»
 – Что такое лимфостаз и чем он опасен
 – Почему лимфоузлы могут увеличиваться
 – Как отличить тревожные отёки от безвредных
 – Когда массаж — просто приятный, а не лечебный
 – И кто на самом деле должен чистить… не лимфу, а питание и движение

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