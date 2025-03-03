3 ГЛАВНЫХ МИФА О ЛИМФЕ, В КОТОРЫЕ ВЫ ВЕРИТЕ: Вся правда от Владимира Ивашкова

Существуют ли симптомы «загрязнённой» лимфатической системы? Почему лимфа не «застаивается», и зачем нам вообще лимфолог?
В этом выпуске цикла «Генеральная чистка организма» мы вместе с врачом-лимфологом и онкологом Владимиром Ивашковым https://www.youtube.com/@dr.ivashkov разбираем, как на самом деле устроена лимфатическая система и почему все популярные методы её «очищения» — это сплошной миф.
Вы узнаете:
– Почему у лимфы нет «грязи»
– Что такое лимфостаз и чем он опасен
– Почему лимфоузлы могут увеличиваться
– Как отличить тревожные отёки от безвредных
– Когда массаж — просто приятный, а не лечебный
– И кто на самом деле должен чистить… не лимфу, а питание и движение