3 ГЛАВНЫХ МИФА О ЛИМФЕ, В КОТОРЫЕ ВЫ ВЕРИТЕ: Вся правда от Владимира Ивашкова

Существуют ли симптомы «загрязнённой» лимфатической системы? Почему лимфа не «застаивается», и зачем нам вообще лимфолог?

В этом выпуске цикла «Генеральная чистка организма» мы вместе с врачом-лимфологом и онкологом Владимиром Ивашковым https://www.youtube.com/@dr.ivashkov разбираем, как на самом деле устроена лимфатическая система и почему все популярные методы её «очищения» — это сплошной миф.

Вы узнаете:

– Почему у лимфы нет «грязи»

– Что такое лимфостаз и чем он опасен

– Почему лимфоузлы могут увеличиваться

– Как отличить тревожные отёки от безвредных

– Когда массаж — просто приятный, а не лечебный

– И кто на самом деле должен чистить… не лимфу, а питание и движение