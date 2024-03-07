Зурабишвили заявила о запугивании эмигрантов перед выборами в Грузии

Президент Грузии заявила, что граждан страны, которые находятся за рубежом, запугивают для того, чтобы они не участвовали на предстоящих выборах в парламент.

Эмигранты из Грузии подвергаются запугиванию перед предстоящими выборами в стране. Такое заявление сделала президент республики Саломе Зурабишвили по итогам онлайн-встречи с гражданами страны, которые проживают за ее пределами.

По словам Зурабишвили, участие в голосовании не сможет стать причиной депортации и выявления нелегально проживающих граждан.

"Это подтвердили послы, которых я вызвала именно по этому поводу<…> Иногда распространяются слухи, не буду говорить откуда, что такая опасность, риск существуют. Именно для того, чтобы люди не пришли и не приняли участие в выборах. Это тоже своего рода антивыборная пропаганда. Вы и так ходите в посольства по разным нуждам и это никогда не становится поводом для депортации"

- Саломе Зурабишвили

По данным президента, в выборах принимают участие только 17 тыс граждан Грузии из миллиона проживающих за границей.

Зурабишвили заявила, что эта абсурдная ситуация произошла из-за бездействия диаспоры и отсутствия усилий, которые необходимо направит на решение этой проблемы.

Она призвала граждан республики начать работу по открытию дополнительных избирательных участков за рубежом.

"Вы должны максимально зарегистрироваться в избирательных списках… Не скрою от вас, это будет непросто. У нас уже были встречи с ЦИК, нашими партнерами-послами по этим вопросам и есть поддержка в этом плане, но, вероятно, потребуется большая мобилизация, чтобы то, о чем нам говорят <…> было сделано и к тому же своевременно"

- Саломе Зурабишвили

На учете в консульствах на сентябрь прошлого года числились 63 тыс граждан Грузии проживающих за рубежом. Для открытия дополнительного избирательного участка необходимо, чтобы на нем смогли проголосовать не менее 50 человек.

Чтобы получить возможность проголосовать, гражданам необходимо стать на консульский учет в стране пребывания.

Выборы в парламент Грузии состоятся уже этой осенью.