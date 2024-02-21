Зурабишвили наложила запрет на поправки в Избирательный кодекс Грузии

Президент Грузии наложила вето на принятые правительством страны поправки в Избирательный кодекс страны. Изменения в документе были приняты парламентом в прошлом месяце.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправила документ в парламент страны, в котором указала, что накладывает запрет на изменения в Избирательном кодексе республики.

По ее мнению, принятые ранее парламентом поправки, снижают роль президента и противоречат рекомендациям, который были направлены Грузии от ОБСЕ/БДИПЧ.

"В результате законодательных изменений роль президента Грузии в процессе назначения председателя и членов ЦИК вновь ограничена. Если добавить к законодательным изменениям от 20 февраля 2024 года, что если парламент дважды не изберет кандидата 3/5 от большинства, а затем 1/2 от большинства, то вопрос будет передан президенту, конечно, существенно не меняет степень вовлеченности и роль президента, так как очень мала вероятность того, что парламент Грузии не сможет дважды избрать кандидата 1/2 от большинства"

– Саломе Зурабишвили

Зурабишвили предложила провести конкурс на пост главы и членов ЦИК, срок работы которых в скором времени истекает.

При этом у правящей верхушки республики достаточно мест в парламенте, чтобы обойти запрет президента.