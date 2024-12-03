Вестник Кавказа

Зурабишвили лишат госохраны после окончания президентского срока

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили может утратить право на охрану со стороны государства по завершении ее президентского срока. По действующему законодательству экс-президента должны охранять еще в течение года.

Правящая "Грузинская мечта" намерена внести поправки в закон о госохране, которые позволили бы оставить без государственной охраны Саломе Зурабишвили, когда она перестанет быть президентом, пишут грузинские СМИ.

В парламенте уже инициирован законопроект, согласно которому президент, премьер и спикер парламента после прекращения полномочий теряют право на персональную охрану, если будет официально подтверждено, что они нарушили Конституцию или совершили преступление.

Предполагается, что закон будет принят уже на этой неделе.

На данный момент президент, а также премьер и председатель парламента, пользуются персональной охраной еще в течение года после того, как покидают свой пост. Исключение составляют случаи, когда они лишаются полномочий из-за нарушения Конституции или совершения преступных действий. Как говорится в пояснительной записке к внесенному только что законопроекту, из него предполагается убрать формулировку об обязательном лишении полномочий: оно возможно только при достижении кворума в парламенте, а если он не достигнут, то экс-чиновника так и будут охранять, хотя он нарушил Конституцию.

Стоит отметить, что год назад Конституционный суд признал, что Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, совершив визиты за рубеж без согласования с правительством.

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