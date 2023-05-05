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Зурабишвили едет в Великобританию

президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Фото: официальный сайт президента Грузии
Президент Грузии отправится сегодня в Лондон. В рамках поездки Саломе Зурабишвили посетит коронацию Карла III.

В пятницу президент Грузии приедет в Лондон. Об этом сообщает администрация главы государства.

В рамках поездки в столицу Великобритании Саломе Зурабишвили посетит коронацию Карла III.

Кроме того, она побывает в Букингемском дворце, где состоится прием зарубежных лидеров, которые были приглашены на церемонию.

Коронация Карла III пройдет уже завтра. Ожидается, что церемонию посетят примерно 2 тыс человек. Приглашения на нее получили более 100 лидеров государств.

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