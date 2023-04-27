Зурабишвили выступит перед Европарламентом 31 мая

Опубликовано: 20:33, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Грузии выступит перед Европарламентом 31 мая, ранее выступление планировалось на 18 апреля. Это будет первое за 13 лет выступление Зурабишвили перед ЕП.

В администрации грузинского президента назвали дату выступления Саломе Зурабишвили перед Европейским парламентом. Оно назначено на 31 мая.

"В соответствии с достигнутым с Европарламентом соглашением президент Грузии обратится к Европарламенту в Брюсселе 31 мая. Письмо об этом президент Грузии получила сегодня от президента Европарламента Роберты Метсолы",

– информирует пресс-служба.

Изначально выступление грузинского лидера в ЕП намечалось на 18 апреля. Оно, по сообщениям администрации Зурабишвили, не состоялось из-за того, что парламент Грузии искусственно затянул согласование визита. В парламенте опровергли какие бы то ни было задержки.

Письмо для согласования визита президента в Брюссель 31 мая поступило в грузинский кабмин.

Последний раз Зурабишвили выступала в Европарламенте в 2010 году.