Золото нацбанка Грузии вызвало ажиотаж

Спрос на приобретение золота в Национальном банке Грузии превысил ожидания.

Национальный банк Грузии отметил повышенный интерес к покупке золота у граждан страны. В первый день продаж приобретено 60 золотых слитков небольшого размера. Такие данные озвучила исполняющая обязанности директора банка Натия Турнава.

"Первый день торгов превысил ожидания, так как было продано до 60 маленьких слитков и один весом в 1 кг. Это подтвердило правильность предпринятого шага, чтобы каждому заинтересованному клиенту предложить более диверсифицированное предложение как экономии, так и инвестиций"

– Натия Турнава

Ранее отмечалось, что Национальный банк республики выпустил золотые сертификаты и начал продажу слитков золота. Банк предлагает купить слитки весом 20 грамм и 1 кг. Все они изготовлены из золота высшей пробы и сделаны Королевским монетным двором Великобритании.