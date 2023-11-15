Вестник Кавказа

Нацбанк Грузии начинает торговать золотыми слитками 

Нацбанк Грузии начинает торговать золотыми слитками 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 4 декабря Нацбанк Грузии запустит продажу золотых слитков. По заказу регулятора все они были отчеканены Королевским монетным двором Великобритании. 

Со следующей недели в Грузии поступят в продажу золотые слитки и сертификаты. Об этом рассказали в Нацбанке страны

Там отметили, что в настоящее время инвестиции в золото являются одним из лучших инвестиционных инструментов, который характеризуется высоким уровнем ликвидности и постоянным спросом. 

"Золото также является хорошим средством диверсификации сбережений, поскольку спрос на него возрастает, когда другие виды инвестиций становятся более рискованными"

– грузинский регулятор 

Кроме того, в Нацбанке обратили внимание на то, что сейчас, когда во многих странах растет инфляция и усиливаются геополитические риски, спрос на золото значительно вырос. 

"И золотые сертификаты, и слитки будут номиналом 20 грамм и 1 кг. Также можно будет приобрести 20-граммовый золотой слиток в интернет-магазине Нацбанка. На сайте пользователь получит подробную информацию о слитках и цене, которая будет определяться ежедневно на основе цены, зафиксированной на сайте Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, и согласно официальному обменному курсу доллара по отношению к лари"

– Нацбанк республики 

Продажи стартуют в понедельник, 4 декабря, в интернет-магазине и кассовом центре Нацбанка, а также в офисах коммерческих банков. 

Чеканкой золотых слитков занимался Королевский монетный двор Великобритании.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
850 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы