"Золотая карта" Трампа: в США запустили сайт на подачу заявок

В США открылся онлайн-прием заявок на оформление "золотой карты". Постоянный ВНЖ в США можно приобрести за $5 млн.

Сайт для подачки заявок на "золотую карту" запущен администрацией США.

"Золотая карта" дает постоянный вид на жительство в Штатах и стоит $5 млн. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал данную инициативу, отметив, что она рассчитана на состоятельных иностранцев.

На специальном сайте претенденты должны оставить свое имя, контактную информацию и регион проживания.

По мнению Трампа "золотая карта" может принести экономике США порядка $5 трлн. Тысячи человек проявляют интерес к этой программе, отметил американский лидер.

Отметим, что на "золотой карте" изображен Дональд Трамп, статуя Свободы и белоголовый орлан.