Жительницу КБР осудили за террористические угрозы

В КБР местную жительницу приговорили к крупному штрафу. Она позвонила на линию сотового оператора и заявила, что устроит теракт в одном из офисов.

Жительница Нальчика получила крупный штраф за ложное сообщение о террористическом акте, пишет издание "Газета Юга".

В 2024 году она позвонила на горячую линию сотового оператора для восстановления старой сим-карты. Однако в ходе разговора с консультантом начались проблемы.

Женщина угрожала террористическим актом в одном из офисов России, а также добавила, что после этого компания вернет ей телефонный номер.

Сотрудница восприняла данную угрозу всерьез и обратилась в городскую больницу о возможном теракте. В доме осужденной провели обыск, никаких взрывных устройств не нашли.

Женщину обвинили в нарушении нормальной работы социальной инфраструктуры и отвлечении полиции от выполнения действующих задач.

На суде она раскаялась, ее оштрафовали на 500 тыс рублей.