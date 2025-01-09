Жительницу КБР осудили за террористические угрозы

Жительница Нальчика получила крупный штраф за ложное сообщение о террористическом акте, пишет издание "Газета Юга".
В 2024 году она позвонила на горячую линию сотового оператора для восстановления старой сим-карты. Однако в ходе разговора с консультантом начались проблемы.
Женщина угрожала террористическим актом в одном из офисов России, а также добавила, что после этого компания вернет ей телефонный номер.
Сотрудница восприняла данную угрозу всерьез и обратилась в городскую больницу о возможном теракте. В доме осужденной провели обыск, никаких взрывных устройств не нашли.
Женщину обвинили в нарушении нормальной работы социальной инфраструктуры и отвлечении полиции от выполнения действующих задач.
На суде она раскаялась, ее оштрафовали на 500 тыс рублей.