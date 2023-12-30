Вестник Кавказа

Жители сел перестали бежать в города в Карачаево-Черкесии

Жители сел перестали бежать в города в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Карачаево-Черкесии констатировал позитивную динамику: жители сел республики перестали уезжать в крупные населенные пункты и города в поисках лучшей жизни. По его словам, это произошло благодаря улучшению жизни на местах.

Жители сел в КЧР перестали уезжать в города на заработки, сообщил глава региона. По его словам, это стало возможным благодаря созданию инфраструктурных и культурынх объектов на местах.

«Благодаря реализации социальных инициатив условия жизни людей, а вместе с тем и отток сельского населения в республике снижается»

– Рашид Темрезов

Далее Темрезов отметил, что создание местной инфраструктуры стало возможным, в том числе, благодаря реализации федеральных программ на сумму более 1,5 млрд рублей. На эти деньги строились учреждения культуры, а также инфраструктурные объекты, медицинские и образовательные  учреждения.

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