Осетинское село Кобань станет городом туристов

Североосетинское ООО "Город Нартов" построит в Предгорном районе республики новый туристический кластер, который станет центром притяжения любителей гор.

Власти Северной Осетии планируют возвести в селе Кобань, что в Предгорном районе республики, целый туркластер, которому будет присвоен статус градообразующего значения, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Строить новый туристический город будет местное ООО "Город Нартов", на его благоустройство планируется потратить 1,9 млрд рублей. Инвестор уже получил земельный участок и начал работать над проектом, передает "Интерфакс".

В скором времени здесь появится необходимая туристическая инфраструктура – гостиницы, объекты питания, туристические маршруты в горы, а местные жители получат новые рабочие места.