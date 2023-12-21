Вестник Кавказа

Осетинское село Кобань станет городом туристов

Осетинское село Кобань станет городом туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Североосетинское ООО "Город Нартов" построит в Предгорном районе республики новый туристический кластер, который станет центром притяжения любителей гор.

Власти Северной Осетии планируют возвести в селе Кобань, что в Предгорном районе республики, целый туркластер, которому будет присвоен статус градообразующего значения, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Строить новый туристический город будет местное ООО "Город Нартов", на его благоустройство планируется потратить 1,9 млрд рублей. Инвестор уже получил земельный участок и начал работать над проектом, передает "Интерфакс".

В скором времени здесь появится необходимая туристическая инфраструктура – гостиницы, объекты питания, туристические маршруты в горы, а местные жители получат новые рабочие места.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1315 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы