Жители острова в Дагестане досрочно проголосовали на президентских выборах

На острове в Дагестане прошло досрочное голосование на выборах президента страны. Голосование состоялось на одном избирательном участке с высокой активностью.
На острове Чечень Кировского района Махачкалы состоялось досрочное голосование на выборах главы государства, пишет пресс-служба дагестанского Избиркома.
Голосование прошло в здании школы №23. Избиратели проявили высокую активность на избирательном участке. Организаторы в ходе проведения мероприятия не выявили нарушений.
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Напомним, выборы главы государства пройдут 17 марта текущего года. Голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта.