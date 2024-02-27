Вестник Кавказа

Жители острова в Дагестане досрочно проголосовали на президентских выборах

Жители острова в Дагестане досрочно проголосовали на президентских выборах
© Фото: сайт Избиркома Дагестана
На острове в Дагестане прошло досрочное голосование на выборах президента страны. Голосование состоялось на одном избирательном участке с высокой активностью.

На острове Чечень Кировского района Махачкалы состоялось досрочное голосование на выборах главы государства, пишет пресс-служба дагестанского Избиркома.

Голосование прошло в здании школы №23. Избиратели проявили высокую активность на избирательном участке. Организаторы в ходе проведения мероприятия не выявили нарушений.

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Напомним, выборы главы государства пройдут 17 марта текущего года. Голосование будет длиться три дня – с 15 по 17 марта.

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