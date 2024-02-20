В Грузии не откроют ни одного участка для выборов президента России

Находящихся в Грузии россиян предупредили об отсутствии у них возможностей для голосования на ближайших выборах главы российского государства. В республике не будет работать ни один участок для голосования.

У россиян не будет возможности отдать свой голос за того или иного кандидата на выборах президента России, находясь на территории Грузии. Об этом рассказали в секции интересов РФ при швейцарском посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Там обратили внимание на то, что в республике не откроют ни одного избирательного участка.

"В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и полноценное функционирование в Грузии избирательных участков по выборам президента Российской Федерации или депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ не представляется возможным"

– сказано в заявлении

В тексте также указано, что ближайшие участки, где граждане России смогут отдать свой голос, будут открыты в армянском городе Гюмри и турецком Трабзоне.

Напомним, президентские выборы в РФ намечена на середину марта. Голосование начнется 15-го числа, а завершится – 17-го.