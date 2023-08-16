Жители Назрани находились без света из-за вспыхнувшей линии электропередачи

Опубликовано: 23:08, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Назрани

Линия электропередачи вспыхнула у дороги в Назрани. Жители города на время остались без электричества. Сейчас подача света в дома жителей города восстановлена.

Жителей Назрани оставила без электричества вспыхнувшая линия электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города в Ингушетии.

В мэрии отметили, что к месту инцидента прибыли работник Ингушэнерго и провели мероприятия по устранению неполадок со светом. Подчеркивается, что вспыхнувший провод был заменен.

В настоящее время в домах жителей города свет есть.