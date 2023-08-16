Жители Назрани находились без света из-за вспыхнувшей линии электропередачи

Линия электропередачи вспыхнула у дороги в Назрани. Жители города на время остались без электричества. Сейчас подача света в дома жителей города восстановлена.
Жителей Назрани оставила без электричества вспыхнувшая линия электропередачи, сообщает пресс-служба администрации города в Ингушетии.
В мэрии отметили, что к месту инцидента прибыли работник Ингушэнерго и провели мероприятия по устранению неполадок со светом. Подчеркивается, что вспыхнувший провод был заменен.
В настоящее время в домах жителей города свет есть.