Махачев победил Волкановски и защитил титул чемпиона UFC

Опубликовано: 11:05, 22 окт 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Дагестана и ряде других городов региона прошли стихийные гуляния по случаю победы Ислама Махачева над Александром Волкановски. Бой россиянина и австралийца за звание чемпиона UFC в легком весе состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вечером 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби прошел бой Ислама Махачева и Александра Волкановски. Победу в нем одержал российский боец, сумевший нокаутировать оппонента в первом же раунде.

Таким образом, Махачев отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Для Ислама это вторая защита титула чемпиона UFC в карьере. Предыдущий их бой с австралийцем прошел 8 месяцев назад, победу в нем судьи единогласно присудили россиянину.

Поединок Махачева и Волкановски в Махачкале можно было посмотреть на специально организованных для этого городских площадках, а также в заведениях общественного питания. После боя в центре дагестанской столицы образовались пробки из-за местных жителей, вышедших отпраздновать победу Ислама. Гуляния по этому случаю прошли также в Дербенте и других городах республики.

Лучший боец в мире?

На пресс-конференции после поединка российский спортсмен рассказал о том, за счет чего ему удалось одолеть Волкановски. Он подчеркнул, что очень хорошо бьет ногой в голову, и это лучшая тактика в бою с таким невысоким соперником.

"Я заставил его совершить ошибку – пробил несколько лоу-киков, ударов по корпусу, а затем перевел на голову. Это был наш план. Это то, чем мы занимались последние несколько месяцев. Лично я думаю, что на 100% выполнил то, что мы готовили"

– Ислам Махачев

Он также добавил, что очень доволен тем, что победа была одержана именно в первом раунде.

"Если бы это случилось в чемпионских раундах, люди стали бы говорить, что он принял поединок на коротком уведомлении и был не готов к длинному бою"

– российский боец

Кроме того, он отметил, что убедительная победа в этом поединке подтверждает его притязания на то, чтобы считаться лучшим бойцом UFC

"Некоторые люди недооценивают мою ударную технику, но теперь они будут ее уважать, а я показал, что являюсь не просто борцом, грепплером, или ударником. Я лучший боец ММА. Я лучший боец в мире на данный момент"

– Ислам Махачев