Махачев победил Волкановски и защитил титул чемпиона UFC

Вечером 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби прошел бой Ислама Махачева и Александра Волкановски. Победу в нем одержал российский боец, сумевший нокаутировать оппонента в первом же раунде.
Таким образом, Махачев отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Для Ислама это вторая защита титула чемпиона UFC в карьере. Предыдущий их бой с австралийцем прошел 8 месяцев назад, победу в нем судьи единогласно присудили россиянину.
Поединок Махачева и Волкановски в Махачкале можно было посмотреть на специально организованных для этого городских площадках, а также в заведениях общественного питания. После боя в центре дагестанской столицы образовались пробки из-за местных жителей, вышедших отпраздновать победу Ислама. Гуляния по этому случаю прошли также в Дербенте и других городах республики.
Лучший боец в мире?
На пресс-конференции после поединка российский спортсмен рассказал о том, за счет чего ему удалось одолеть Волкановски. Он подчеркнул, что очень хорошо бьет ногой в голову, и это лучшая тактика в бою с таким невысоким соперником.
"Я заставил его совершить ошибку – пробил несколько лоу-киков, ударов по корпусу, а затем перевел на голову. Это был наш план. Это то, чем мы занимались последние несколько месяцев. Лично я думаю, что на 100% выполнил то, что мы готовили"
– Ислам Махачев
Он также добавил, что очень доволен тем, что победа была одержана именно в первом раунде.
"Если бы это случилось в чемпионских раундах, люди стали бы говорить, что он принял поединок на коротком уведомлении и был не готов к длинному бою"
– российский боец
Кроме того, он отметил, что убедительная победа в этом поединке подтверждает его притязания на то, чтобы считаться лучшим бойцом UFC
"Некоторые люди недооценивают мою ударную технику, но теперь они будут ее уважать, а я показал, что являюсь не просто борцом, грепплером, или ударником. Я лучший боец ММА. Я лучший боец в мире на данный момент"
– Ислам Махачев