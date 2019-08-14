Жители Ингушетии смогут поучаствовать в викторине к юбилею Победы

В Ингушетии к 80-летию Великой Победы пройдет Всенародная викторина на знание истории Великой Отечественной войны: ее победители смогут побывать в Брестской крепости в Беларуси.

Практически любой житель Ингушетии сможет побывать в легендарной Брестской крепости в Беларуси, которая первой приняла на себя начало Великой Отечественной войны ранним утром 22 июня 1941 года и воочию увидеть этот величественный памятник истории, если победит во Всенародной викторине об истории войны 1941-1945 гг., сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

"Министерство объявило о старте викторины к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Любой желающий сможет проверить, насколько хорошо знает историю Великой Отечественной войны"

- Миннац Ингушетии

Вопросы исторической викторины будут еженедельно, по средам, публиковаться в аккаунте Миннаца республики в его официальном Telegram-канале. Победителем станет тот, кто первым даст правильные ответы на все вопросы в комментариях, заверили в министерстве, передает "Интерфакс".

Продлится Всенародная викторина до конца марта, добавили в Миннаце Ингушетии.

Напомним, гарнизон Брестской крепости, которая находится в черте белорусского города Брест у впадения реки Мухавец в Западный Буг, 22 июня 1941 года первым принял на себя удар немецко-фашистской 45-й пехотной дивизии численностью свыше 15 тыс человек: по плану крепостью следовало овладеть к 12 часам пополудни в первый день войны, однако ее защитники продержались до 29 июня. Последний защитник Брестской крепости командовавший обороной Восточного форта майор Гаврилов был взят фашистами в плен лишь 23 июля 1941 года, на тридцать второй день войны.

8 мая 1965 года Брестской крепости за ее героическую оборону в июне-июле 1941 года было присвоено звание "Крепость-герой" - она стала единственным фортификационным сооружением, получившим эту высшую степень отличия.