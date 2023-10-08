Жители Дона на неделю могут остаться без радио и телевидения

Опубликовано: 23:08, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская государственная компания "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны, сообщила о масштабных профилактических работах в Ростовской области.

В Ростовской области с понедельника начнутся плановые профилактические работы на радио и на телевидении, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ожидается, что в ходе профилактических работ, которые продлятся неделю, без теле- и радиовещания периодически будут оставаться жители практически всей области, передает "АиФ-Ростов".

График отключений телевидения и радиовещания

Известен предварительный график отключений.

9 октября телевидение и радио могут не работать в хуторе Зеленолугский.

10 октября без ТВ и радио останутся жители Новошахтинска и Большой Мартыновки.

11 октября искать альтернативные источники информации придется живущим в Орловском и Первомайском.

12 октября не смогут посмотреть любимые телепередачи в Родионово-Несветайском.

13 октября отключения коснутся Тацинской и Камышевки.

Отметим, что эта информация не окончательная – коррективы в график работ может внести и погода, которая в регионе сейчас крайне нестабильна.