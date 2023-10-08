Жители Дона на неделю могут остаться без радио и телевидения

Российская государственная компания "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны, сообщила о масштабных профилактических работах в Ростовской области.
В Ростовской области с понедельника начнутся плановые профилактические работы на радио и на телевидении, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Ожидается, что в ходе профилактических работ, которые продлятся неделю, без теле- и радиовещания периодически будут оставаться жители практически всей области, передает "АиФ-Ростов".
График отключений телевидения и радиовещания
Известен предварительный график отключений.
- 9 октября телевидение и радио могут не работать в хуторе Зеленолугский.
- 10 октября без ТВ и радио останутся жители Новошахтинска и Большой Мартыновки.
- 11 октября искать альтернативные источники информации придется живущим в Орловском и Первомайском.
- 12 октября не смогут посмотреть любимые телепередачи в Родионово-Несветайском.
- 13 октября отключения коснутся Тацинской и Камышевки.
Отметим, что эта информация не окончательная – коррективы в график работ может внести и погода, которая в регионе сейчас крайне нестабильна.