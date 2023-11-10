Жители Беларуси будут летать в Ингушетию на экскурсии по Кавказу

Власти Беларуси и Ингушетии намерены запустить новый туристический маршрут вдоль Кавказского хребта, который будет включать в себя перелет прямо к его подножью из Минска в Магас.

В скором времени гости из Беларуси смогут принять участие в туристическом путешествии по горам Кавказа, практически не тратя времени на то, чтобы добраться к подножию величественных кавказских вершин – прямо из Минска они будут прилетать в Магас, написал в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Разработан совместный с Республикой Беларусь туристический маршрут вдоль Кавказского хребта, для его реализации решается вопрос по налаживанию прямого транспортного авиасообщения между нашей республикой и Беларусью"

- Махмуд-Али Калиматов

Туристический маршрут будет проходить вдоль Большого Кавказского хребта и наверняка привлечет множество путешественников из страны полей и лесов, к тому же "сегодня туризм продолжает оставаться наилучшим эффективным социально-культурным явлением в сфере диалога культур, коммуникативного общения народов", написал глава Ингушетии.

Для Ингушетии такой опыт тоже будет полезным в плане разработки новых программ международного сотрудничества и их реализации, - добавил Калиматов.