Жителей Узбекистана приглашают лечиться в Волгоград

В Узбекистане заработает проект «Лечение в Волгограде», в ходе которого жители республики узнают о возможностях лечения в РФ. В частности, страну посетят российские онкологи, педиатры, травматологи и косметологи.

17 апреля в Узбекистане состоится презентация проекта «Лечение в Волгограде». Это уникальная возможность для жителей республики узнать о передовых методах лечения и диагностики, доступных в Волгоградской области Российской Федерации. В рамках визита делегации врачей из Волгоградской области будут представлены инновационные подходы в лечении онкологии, детского здоровья, акушерства, гинекологии, травматологии, ортопедии и косметологии.

«17 апреля 2024 г. в рамках визита делегации врачей Волгоградской области в Республику Узбекистан состоится презентация проекта "Лечение в Волгограде". Перед участниками мероприятия выступят российские врачи в области онкологии, детского здоровья, акушерства, гинекологии, травматологии, ортопедии и косметологии»

– пресс-служба торгового представительства России в Узбекистан

Борьба с онкологическими заболеваниями – один из самых важных аспектов современной медицины. Врачи из Волгоградской области поделятся опытом применения инновационных методов диагностики и лечения рака, что позволяет повысить эффективность терапии и улучшить прогноз выживаемости у пациентов.

Кроме того, специалисты из Волгограда и области представят современные подходы к диагностике и лечению детских заболеваний, а также расскажут о программе профилактики и раннего выявления заболеваний у детей.

Также врачи из Волгоградской области поделятся передовыми методиками в области акушерства и гинекологии, помогая женщинам сохранить и укрепить свое здоровье.

Помимо этого, на форуме будут представлены современные методы лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также инновационные подходы в косметологии – все это будет представлено на презентации проекта «Лечение в Волгограде».