Вестник Кавказа

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили об угрозе схода лавин

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили об угрозе схода лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР до конца сегодняшнего дня и в течение всей пятницы будет лавиноопасно. В связи с этим в МЧС предупредили граждан о возможных ЧС и ЧП. 

В Карачаево-Черкесии в ближайшие несколько дней будет сохраняться повышенная угроза схода лавин. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. 

В связи с этим в республике объявлено экстренное предупреждение. 

"7-8 декабря горах КЧР выше 2500 метров лавиноопасно"

– пресс-служба ведомства 

В МЧС предупредили, что лавины могут спровоцировать чрезвычайные ситуации и происшествия, включая повреждения зданий и ЛЭП. Кроме того, непогода может привести к перекрытию дорог, а также мостов и тоннелей. 

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам в ближайшие несколько дней отказаться от похода в горы и избегать мест, где могут сойти лавины.

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