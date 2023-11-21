Жителей Карачаево-Черкесии предупредили об угрозе схода лавин

В КЧР до конца сегодняшнего дня и в течение всей пятницы будет лавиноопасно. В связи с этим в МЧС предупредили граждан о возможных ЧС и ЧП.

В Карачаево-Черкесии в ближайшие несколько дней будет сохраняться повышенная угроза схода лавин. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

В связи с этим в республике объявлено экстренное предупреждение.

"7-8 декабря горах КЧР выше 2500 метров лавиноопасно"

– пресс-служба ведомства

В МЧС предупредили, что лавины могут спровоцировать чрезвычайные ситуации и происшествия, включая повреждения зданий и ЛЭП. Кроме того, непогода может привести к перекрытию дорог, а также мостов и тоннелей.

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам в ближайшие несколько дней отказаться от похода в горы и избегать мест, где могут сойти лавины.