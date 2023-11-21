Непогода и лавины придут на Северный Кавказ

Синоптики предупредили жителей СКФО о резком ухудшении погоды, продут дожди с мокрым снегом, а столбики термометров сползут вниз. В большинстве республик лавиноопасно, кроме того закрыт Верхний Ларс.

Верхний Ларс закрыт из-за плохой погоды, а Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию предупредили о сходе лавин.

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает, что непогода затронет все республики Северного Кавказа.

«6−7 декабря в Северной Осетии сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Ингушетии сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, 6 декабря ветер до 23 м/с. В Чеченской Республике сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. 7−8 декабря в Дагестане сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя»

– Гидрометцентр России.

От непогоды страдают не только регионы СКФО, но и москвичи. Напомним, что в столичном регионе синоптики спрогнозировали продолжение морозной погоды: столбики термометров днем будут застывать на отметке в -19 градусов.