Непогода и лавины придут на Северный Кавказ

Верхний Ларс закрыт из-за плохой погоды, а Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию предупредили о сходе лавин.
Кроме того, Гидрометцентр предупреждает, что непогода затронет все республики Северного Кавказа.
«6−7 декабря в Северной Осетии сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Ингушетии сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, 6 декабря ветер до 23 м/с. В Чеченской Республике сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. 7−8 декабря в Дагестане сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя»
– Гидрометцентр России.
От непогоды страдают не только регионы СКФО, но и москвичи. Напомним, что в столичном регионе синоптики спрогнозировали продолжение морозной погоды: столбики термометров днем будут застывать на отметке в -19 градусов.