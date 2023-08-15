Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о высоком риске лесных пожаров

Опубликовано: 18:58, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР сегодня и завтра ожидается высокая пожароопасность. Местных жителей просят воздержаться от посещений лесов.

В Карачево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

В течение 15 и 16 августа в южных районах КЧР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а местами – высокая пожароопасность 4 класса.

В ведомстве призывают местных жителей не посещать лесную зону. В том случае, если граждане все-таки отправились в лес, им категорически нельзя разводить костры.

В МЧС отметили, что в ближайшие дни увеличивается риск лесных пожаров, возгораний в районе озер с камышовыми зарослями, на объектах экономики и населенных пунктах.