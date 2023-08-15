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Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о высоком риске лесных пожаров

Медовые водопады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР сегодня и завтра ожидается высокая пожароопасность. Местных жителей просят воздержаться от посещений лесов.

В Карачево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

В течение 15 и 16 августа в южных районах КЧР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а местами – высокая пожароопасность 4 класса.

В ведомстве призывают местных жителей не посещать лесную зону. В том случае, если граждане все-таки отправились в лес, им категорически нельзя разводить костры.

В МЧС отметили, что в ближайшие дни увеличивается риск лесных пожаров, возгораний в районе озер с камышовыми зарослями, на объектах экономики и населенных пунктах.

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