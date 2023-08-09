Пожар оставил без электричества 30 тыс жителей Дербента 

Опубликовано: 19:42, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дербенте из-за пожара на подстанции остались без света 30 тыс абонентов. Восстановительные работы планируется выполнить за два дня.

В Дербенте более 30 тыс местных жителей остались без электричества из-за пожара, произошедшего на подстанции. Об этом сообщили в городской мэрии.

"На подстанции "Дербент-330" произошел пожар, который был оперативно потушен. Из-за выхода из строя подстанции электричество отсутствует в южной части города от улицы Пушкина, а также в прилегающей части Дербентского района. Предположительно, без электричества остаются свыше 30 000 абонентов"

– мэрия Дербента

В настоящее время специалисты оценивают масштаб ущерба, после чего будут начаты восстановительные работы. Их планируется выполнить в течение двух дней.