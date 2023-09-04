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Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о неспадающей угрозе природных пожаров

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о неспадающей угрозе природных пожаров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Специалисты предупредили жителей КЧР о повышенной пожароопасности 5-го класса. В ближайшие двое суток риск возникновения лесных пожаров в республике будет выше, чем обычно.

В Карачаево-Черкесии продлено на два дня действие экстренного предупреждения о пожароопасности. Об этом сказано в сообщении местного главка МЧС.

Ожидается, что 4 и 5 сентября в большей части районов республики ожидается пожароопасность 5-го класса.

В ведомстве предупреждают об угрозе чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с различными пожарами.

Жителям и гостям КЧР рекомендуется отказаться от разведения костров не только в зарослях и хвойном молодняке, но и рядом с созревшими сельхозкультурами.

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