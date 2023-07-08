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Жителей Ингушетии предупредили о ливнях и сильном ветре

Жителей Ингушетии предупредили о ливнях и сильном ветре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ингушетию надвигаются ливни, сопровождающиеся сильным ветром. Такая погода в регионе сохранится до вторника

В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

Сегодня вечером и до 11 июля включительно в регионе местами ожидаются сильные дожди грозовые дожди, сопровождающиеся сильным ветром до 25 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что из-за обильных осадков вода в водоемах может достичь неблагоприятных отметок. Кроме того, в горах возможны небольшие сели.

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