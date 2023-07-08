Жителей Ингушетии предупредили о ливнях и сильном ветре

Опубликовано: 15:40, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ингушетию надвигаются ливни, сопровождающиеся сильным ветром. Такая погода в регионе сохранится до вторника

В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

Сегодня вечером и до 11 июля включительно в регионе местами ожидаются сильные дожди грозовые дожди, сопровождающиеся сильным ветром до 25 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что из-за обильных осадков вода в водоемах может достичь неблагоприятных отметок. Кроме того, в горах возможны небольшие сели.