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В Ингушетию нагрянет жара

В Ингушетию нагрянет жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии объявили штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой, которая продержится в регионе до 8 августа.

Столбики термометров в Ингушетии будут подниматься до плюс 40 градусов. В этой связи в республике объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Главное управление МЧС по Ингушетии.

"В период 14:00-17:00 мск 7 и 8 июля в северных районах Ингушетии ожидается сильная жара (40 градусов)"

– пресс-служба

В этой связи спасатели призвали людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, а остальных жителей и гостей региона, не находиться на открытом солнце закрывать голову и брать с собой воду.

Что есть в жару: картофельный салат

Что есть в жару: картофельный салат

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