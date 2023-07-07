В Ингушетию нагрянет жара

В Ингушетии объявили штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой, которая продержится в регионе до 8 августа.
Столбики термометров в Ингушетии будут подниматься до плюс 40 градусов. В этой связи в республике объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует Главное управление МЧС по Ингушетии.
"В период 14:00-17:00 мск 7 и 8 июля в северных районах Ингушетии ожидается сильная жара (40 градусов)"
– пресс-служба
В этой связи спасатели призвали людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу, а остальных жителей и гостей региона, не находиться на открытом солнце закрывать голову и брать с собой воду.