Вестник Кавказа

Жителей Дагестана предупредили о скорой проверке систем оповещения

Жителей Дагестана предупредили о скорой проверке систем оповещения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане протестируют системы оповещения. Проверка сирен и громкоговорителей состоится 5 марта. Жителей республики призвали сохранять спокойствие.

В Дагестане будет организована проверка систем оповещения, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Тестирование электросирен и громкоговорителей запланировано на 5 марта. Кроме того, теле- и радиоканалы будут передавать сигнал "Внимание всем!".

В региональном спасательном ведомстве подчеркнули, что проверка систем оповещения состоится 5 марта. В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие.

В министерстве также добавили, что плановое тестирование систем оповещения проводится дважды в год, они предназначены для информирования граждан об угрозах и ЧС.

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