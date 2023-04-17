Житель Назрани устроил стрельбу по детям

Опубликовано: 19:57, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Жителя ингушской Назрани задержали по подозрению в стрельбе по детям из пневматического пистолета – он устроил "живой" тир, стреляя по детям из окон своей квартиры в многоэтажке.

Ингушские правоохранители заподозрили взрослого мужчину в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило управление СК РФ по региону.

Как полагает следствие, 15 апреля 28-летний подозреваемый, будучи дома, в многоквартирном доме по улице Московской в Назрани, начал стрельбу из пневматического пистолета по прохожим. Его выстрелами были ранены дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия", ему грозит до семи лет лишения свободы.

Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, допросил очевидцев, и изъяли у задержанного орудие преступления. Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.