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Житель КБР ответит в суде за перевозку почти 40 тонн "левого" спирта

Житель КБР ответит в суде за перевозку почти 40 тонн &quot;левого&quot; спирта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за скрытую перевозку 38 тонн контрафактного спирта, замаскированного под видом зерна.

В скором времени перед судом предстанет житель Кабардино-Балкарии, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нелегальной перевозки крупной партии контрафактного спирта, сообщает МВД по КБР.

Грузовик, которым управлял мужчина, был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы в ноябре прошлого года. По накладной он перевозил зерно, однако при осмотре прицепа правоохранители нашли две металлические цистерны со спиртом, которые были накрыты тентом и сверху засыпаны зерном. Однако на поверку спирт оказался совсем не зерновым – он не только перевозился нелегально, но и не соответствовал ГОСТу по ряду показателей, передает "Интерфакс".

Как выяснило следствие, нелегальный груз весом 38 т мужчина перевозил из соседней республики в один из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, его стоимость превышает 2,3 млн рублей.

Теперь перевозчику придется ответить в суде за незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере.

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