Житель Ингушетии разгромил алкомаркет

Опубликовано: 20:36, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алкомаркет разгромил житель Нового Реданта. По факту ведется расследование. Злоумышленник задержан.

В поселении Новый Редант в Ингушетии произошло ЧП – был разгромлен магазин, торгующий спиртными напитками. Подозреваемый задержан. Им оказался местный житель.

По факту ведется расследование, правоохранители выясняют, что стало причиной неадекватного поведения посетителя магазина.

«В отношении мужчины 1973 года рождения из сельского поселения Новый Редант завели дело по ч. 2 ст. 167 УК России по факту причинения материального ущерба путем повреждения имущества в вино-водочном магазине в Малгобеке»

– газета «Ингушетия

Издание, со ссылкой на собственные источники отмечает, что потенциальный злоумышленник находится под подпиской о невыезде.